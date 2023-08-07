Сегодня, 12:15
Разработчики игры NetherRealm поделились новым трейлером Mortal Kombat 1, где показали классического персонажа файтинга — Рептилию.
В новой части бойцу вернули знакомый человеческий облик и костюм, напоминающий классический образ героя из предыдущих частей игры.
Однако теперь геймерам обосновали, откуда у Рептилии есть возможность становиться невидимым и стрелять во врагов разъедающей кислотой.
Оказалось, что человеческий облик лишь маскировка, за которой кроется ящер, который буквально может целиком проглотить своего противника.
Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 14 сентября 2023 года.