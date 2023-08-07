Mortal Kombat 1 пополняется еще одним любимчиком серии — в этот раз анонсировали Рептилию

Разработчики игры NetherRealm поделились новым трейлером Mortal Kombat 1, где показали классического персонажа файтинга — Рептилию.

В новой части бойцу вернули знакомый человеческий облик и костюм, напоминающий классический образ героя из предыдущих частей игры.

Однако теперь геймерам обосновали, откуда у Рептилии есть возможность становиться невидимым и стрелять во врагов разъедающей кислотой.

Оказалось, что человеческий облик лишь маскировка, за которой кроется ящер, который буквально может целиком проглотить своего противника.

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 14 сентября 2023 года.