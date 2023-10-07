Mortal Kombat 1 разочаровал геймеров — игроки недовольны стоимостью и наполнением файтинга

Пользователи разочаровано отзываются о Mortal Kombat 1. Игроки недовольны стоимостью игры, дорогими обликами на персонажей и слабым наполнением самого файтинга.

«Если бы я знал, что разницы между обычной и премиальной версией почти нет, я бы не стал платить 110 долларов. Ощущаю себя обманутым, потому что переплатил за воздух», — комментарий пользователя Reddit.

«Файтинг скатился. Дизайн и сюжетный режим, может, крутые, но политика... В МК 1 нужно платить практически за все, и это безумно раздражает. МК 11 была гораздо продуманнее в этом плане», — комментарий пользователя Reddit.

Также многие игроки жалуются на сюжет, отсутствие возможности поиграть за культовых персонажей (многих из них перенесли в камео) и ужасный порт на консоли Nintendo Switch.