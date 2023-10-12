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Сегодня, 21:06

Mortal Kombat на Switch начали исправлять — игра получила огромный патч

Богдан Виноградов
Корреспондент
Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch.
Фото NetherRealm Studios
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Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch получился... не очень удачным. И прежде всего пользователей напугала просто отвратительная графика, хотя хватало и других проблем, вроде багов. Но, кажется, разработчики решили что-то с этим сделать.

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Для игры вышел патч объемом почти 27 гигабайтов — при том, что игра в целом весит всего 35 гигабайтов. В него вошли исправления багов, повышенная производительность и улучшение графики. В частности, повысилась скорость загрузки — это уже подтвердили игроки.

Источник: DTF
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