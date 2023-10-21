Мошенники в Steam выпустили одну и ту же игру пять раз — не поменялись даже скриншоты

Внимательные пользователи интернета заметили, что некая низкокачественная условно-бесплатная игра постоянно появляется в Steam под разными названиями и от лица разных издательств и студий. При этом не меняются даже скриншоты и трейлеры. Так, одна и та же игра называется «Святилище духов», «Домен бога», «Охрана богини», «Битва за Генезис» и «Легенда о героях».

Судя по обзорам в Steam, игроки подсоединяются к одному и тому же серверу — то есть никакой видимой пользы в том, чтобы плодить клиенты, просто не существует. Вероятно, таким образом разработчики пытаются раз за разом пользоваться продвижением от Valve, которое получает любая новая игра в Steam. Кроме того, на новой странице еще не успевают накопиться отрицательные отзывы. Что и говорить — практика, мягко говоря, нечистоплотная.