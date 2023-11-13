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Сегодня, 17:36

Мошенники выманили у школьника 121 000 рублей — он хотел прокачать инвентарь в бесплатной игре

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Axlebolt
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11-летний мальчик из Москвы решил «прокачать» свой инвентарь в бесплатной мобильной игре Standoff 2 — шутере, напоминающем Counter-Strike.

Эта мысль пришла ему в голову во время просмотра посвященного игре ролика на канале блогера Вели. Там же, в комментариях под видео, с ним связались добрые люди, желающие помочь с приобретением предметов.

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В итоге четвероклассник перевел мошенникам 121 000 рублей, позаимствовав для этого мамин телефон. Естественно, никаких предметов в его инвентаре не появилось. Мальчику пришлось рассказать маме о неудачных инвестициях, и женщина обратилась в полицию.

Источник: News.ru
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