Москва — Хабаровск за пару часов? В России пообещали построить сверхзвуковые самолеты

В России могут возродить сверхзвуковые самолеты для пассажиров — об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Прецеденты уже были: достаточно вспомнить советский Ту-144 или созданный по его подобию французский «Конкорд».

«Летать даже на Дальний Восток неприятно — все-таки восемь или девять часов в полете — это долго», — отметил чиновник. Если идея все же будет реализована, то это время может сократиться в 2-3 раза.

Однако многие россияне признаются, что не готовы пересаживаться на сверхзвуковые самолеты — страшновато. Не добавляет решимости и тот факт, что Ту-144 вывели из эксплуатации после катастрофы опытного образца при испытаниях. Да и пока мало кто верит, что в скором будущем эта задумка выйдет за пределы страниц с чертежами.