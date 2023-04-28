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Сегодня, 17:47

Мостовой отреагировал на свое появление в FIFA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что компьютерный футбольный симулятор FIFA выпустил обновление с набором перфомансов в виде его портрета, на котором он увешан триколором и военными орденами. Данным портретом в игре можно украсить свой стадион.

«Так и должно быть! Нормальный портрет сделали. А кого еще выбирать? Хорошие люди всегда должны быть скромными, в отличие от проходимцев. Странно, что сейчас. Это же год назад было. Игра идет второй год. Нет ничего удивительного в моей кандидатуре. Беда нашего футбола в том, что везде вылезают проходимцы, а заслуженные люди, такие как Мостовой и еще несколько, остаются в тени. Те люди, которые знают и любят футбол, понимают, кто и как играл. Но таких осталось единицы. А сейчас все приспособленцы. Не знают, как мяч остановить», — приводит слова Мостового Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-28-mostovoy-beda-nashego-futbola-v-tom-chto-vezde-vylezayut-prokhodimtsy-a-zasluzhennyye-lyudi-kak-ya-ostayutsya-v-teni
Александр Мостовой
Футбол
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