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Сегодня, 15:11

MrBeast провел 7 дней под землей — там же блогер отметил 200 миллионов подписчиков на канале

Владислав Шалганов
Корреспондент
«Я Провел 7 дней Погребенный Заживо».
Фото MrBeast
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Американский ютубер MrBeast провел 7 дней в стеклянном гробу под девятью тоннами грязи.

Таким образом блогер решил не только сделать вызов самому себе, но и побить свой предыдущий рекорд в 50 часов под землей.

Внутри гроба Джим питался сух.пайками и снэками, а также умудрился даже заниматься какими-никакими физическими упражнениями, чтобы «избежать тромбоза».

Во время выполнения челленджа на канале MrBeast набралось 200 миллионов подписчиков — такую круглую дату блогеру пришлось также отметить под землей.

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