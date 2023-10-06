MrBeast встретился с самой популярной девочкой-блогершей из России — она, возможно, скоро обгонит топ-ютубера

Самый известный и самый богатый ютубер Джимми MrBeast Дональдсон встретился с 9-летней блогершей из России Анастасии Радзинской.

MrBeast и Like Nastya. Фото Соцсети

Настя родилась в Краснодаре, а в 2018 году вместе с родителями переехала в США. Ее можно однозначно назвать успешным ребенком — в 2021 году она заработала 28 миллионов долларов. Это больше 27 миллиардов рублей. На ее канале Like Nastya 108 миллионов подписчиков и эта цифра только продолжает расти.

Возможно, со временем Насте удастся обогнать нынешнего лидера MrBeast — сейчас у блогера 190 миллионов подписок на канале.