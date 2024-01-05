MSI покажет конкурента Steam Deck — мощность впечатляет

Вскоре MSI представит собственный портативный компьютер, о существовании которого стало известно совсем недавно. Текущее название устройства — MSI Claw,. Уже сейчас известны некоторые его характеристики:

— Процессор Intel Core Ultra 7 155H, 16 ядер.

— Встроенная графика Arc Graphics 8 Xe-Cores @ 2.25 ГГц с поддержкой Intel XeSS и трассировкой лучей.

— 32 ГБ оперативной памяти LDDR5X.

Официальный анонс должен состояться на выставке CES 2024, которая будет проходить с 9 по 12 января. Вероятно, на ней раскроют полный список «железа» и стоимость консоли.