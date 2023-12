Мультиплеер The Last of Us в разработке или нет? Свежая новость расстроит игроков

Студия Naughty Dog объявила, что мультиплеерная версия The Last of Us больше не разрабатывается. Проект, о существовании которого было известно уже давно, и раньше находился в подвешенном состоянии, но сейчас была поставлена точка. Фото Naughty Dog В заявлении студии сказано, что причиной отмены мультиплеера стало осознание его истинных масштабов и количества необходимых для разработки и поддержки ресурсов. По словам разработчиков, проект оказался «слишком амбициозным» и теперь Naughty Dog вернутся к работе над синглплеерными проектами. Сериал по The Last of Us гуглили чаще всего — он обогнал даже Уэнсдей Вскоре после этого в Сеть попал скриншот главного меню отмененной игры. Вероятнее всего, в ней должен был присутствовать режим «королевской битвы» — и совершенно точно предполагался сезонный пропуск.