Мультиплеер The Last of Us в разработке или нет? Свежая новость расстроит игроков

Сегодня, 14:08
Студия Naughty Dog объявила, что мультиплеерная версия The Last of Us больше не разрабатывается. Проект, о существовании которого было известно уже давно, и раньше находился в подвешенном состоянии, но сейчас была поставлена точка.
В заявлении студии сказано, что причиной отмены мультиплеера стало осознание его истинных масштабов и количества необходимых для разработки и поддержки ресурсов. По словам разработчиков, проект оказался «слишком амбициозным» и теперь Naughty Dog вернутся к работе над синглплеерными проектами.
Вскоре после этого в Сеть попал скриншот главного меню отмененной игры. Вероятнее всего, в ней должен был присутствовать режим «королевской битвы» — и совершенно точно предполагался сезонный пропуск.