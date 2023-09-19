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Сегодня, 19:05

На гигантский экран в Лас-Вегасе могут смотреть 20 000 человек одновременно

Богдан Виноградов
Корреспондент
MSG Sphere.
Фото Getty Images
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Самый большой в мире экран открылся в Лас-Вегасе. Гигантская сфера под названием MSG Sphere состоит из 1,2 миллиона модулей, а ее общая площадь равняется 54 квадратными километрам.

Предназначен гигантский дисплей для концертов, шоу и других развлечений, что ничуть не удивляет, ведь это Лас-Вегас! Первые видео на внешней поверхности включали уже давно, а вот попасть внутрь зрителям еще только предстоит — первый концерт (выступать будет группа U2) назначен на 29 сентября.

Насладиться им помогут не только экраны с высоким разрешением но и продвинутое звуковое оборудование.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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