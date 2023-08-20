На ПК, Android и iOS выйдет игра Project Mugen — она похожа на GTA и Genshin Impact

В сети появился тизер китайского экшна Project Mugen — по короткому ролику уже можно понять, что игра будет похожа на GTA и Genshin Impact.

Подробностей о игре пока что очень мало. У игрока, вероятнее всего, будет возможность путешествовать по большому мегаполису будущего, использовать для передвижения транспортные средства и исследовать открытый мир, как в GTA, хотя до детальной проработки, как в играх Rockstar, проекту явно очень далеко.

Project Mugen. Фото NetEase

Боевая система игры очень напоминает Genshin Impact. Не исключено, что вместе с боями сюда перекочует и гача-механика, присущая подобным проектам.

Больше информации о Project Mugen обещают показать 24 августа на выставке Gamescom. Игра выйдет для ПК, PS5, Android и iOS.