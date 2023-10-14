На PlayStation больше не будет эксклюзивов? Намек на это нашли в вакансиях Sony

Сегодня, 21:55
Sony планирует чаще портировать проекты для PlayStation — у компании появилась вакансия специалиста по планированию бизнеса на ПК.
Соискателю предстоит разрабатывать стратегии продвижения игр PlayStation на ПК с целью получения максимальной выручки, анализировать тенденции рынка, составлять прогнозы продаж и определять перспективы роста.
Такая вакансия, по расчетам японской корпорации, поможет компании стимулировать рост бизнеса PlayStation на самой популярной платформе.
Это может повлиять на эксклюзивность проектов от Sony — сейчас порты с консолей появляются в среднем через 2-3 года после релиза на PS4 или PS5.