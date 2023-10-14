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Сегодня, 21:55

На PlayStation больше не будет эксклюзивов? Намек на это нашли в вакансиях Sony

Владислав Шалганов
Корреспондент
Spider-Man.
Фото Insomniac
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Sony планирует чаще портировать проекты для PlayStation — у компании появилась вакансия специалиста по планированию бизнеса на ПК.

The Last Of Us Part 2.
Фото Naughty Dog

Соискателю предстоит разрабатывать стратегии продвижения игр PlayStation на ПК с целью получения максимальной выручки, анализировать тенденции рынка, составлять прогнозы продаж и определять перспективы роста.

Такая вакансия, по расчетам японской корпорации, поможет компании стимулировать рост бизнеса PlayStation на самой популярной платформе.

God Of War.
Фото Santa Monica Studio

Это может повлиять на эксклюзивность проектов от Sony — сейчас порты с консолей появляются в среднем через 2-3 года после релиза на PS4 или PS5.

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