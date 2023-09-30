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Сегодня, 22:20

На Reddit вспомнили хорошие серии игр, которые были испорчены последней частью

Богдан Виноградов
Корреспондент
Battledield 2042.
Фото EA DICE
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Всегда обидно, когда хорошая серия игр заканчивается на плохой последней части. Пользователи Reddit решили вспомнить, с какими именно франшизами произошла подобная неприятность, начав обсуждение с Battlefield 2042.

Наиболее популярным ответом стала Halo — для многих западных игроков эта серия связана с детством, и все игры после Halo: Reach ощущаются как что-то «не то».

В градостроительном жанре пользователи поминали SimCity, не забывая отругать EA за очередную загубленную студию. Другие называли серию Medal of Honor, когда-то конкурировавшую с Call of Duty более чем на равных.
Хватало и более абстрактных ответов — от «любые спортивные игры после 90-х, теперь они не меняются из года в год» до «все, что сейчас делает Blizzard Entertaiment»

Источник: Reddit
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