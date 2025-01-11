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Сегодня, 16:50

На Роскомнадзор подали в суд из-за YouTube — иск был отклонен

Евгения Воскресенская
Фото Global Look Press
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Житель Петербурга подал на Роскомнадзор в суд — причиной стало замедление YouTube. Истец написал о «бездействии ответчика», который должен контролировать доступность информации в интернете. Медленная скорость работы YouTube затрудняет получение этой информации.

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В результате в иске было отказано. Суд мотивировал свое решение тем, что в полномочия Роскомнадзора не входит контроль за снижением скорости обмена данными. Кроме того, истец не смог представить доказательства, которые подтверждали бы трудности, возникшие после замедления сервиса.

Источник: РБК
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