На The Game Awards 2022 показали игровой процесс Warhammer 40K: Space Marine 2

На игровой выставке The Game Awards 2022 был показан новый трейлер Warhammer 40K: Space Marine 2. Впервые был продемонстрирован игровой процесс (геймплей).

Сюжет игры будет продолжать историю Капитана Титуса. В ролике показали, как десантник бьется с противниками, используя огнестрельное оружие и ближний бой.

Релиз игры запланирован на 2023 год. Точная дата выхода будет объявлена позже. Выйдет Warhammer 40K: Space Marine 2 на всех популярных платформах: Xbox Series, PlayStation 5 и ПК.