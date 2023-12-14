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Сегодня, 13:06

На Twitch появится категория «для взрослых»

Владислав Шалганов
Корреспондент
Twitch.
Фото Соцсети
Morgpie.
Фото Twitch
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Стриминговая платформа Twitch радикально изменила подход к контенту для взрослых. Теперь на площадке появится специальная пометка «Сексуализированные темы» — прямые трансляции с таким тегом не будут появляться на главной странице, однако все еще будут видны тем, кто подписан на обновления подобных каналов.

Morgpie.
Фото Twitch

На платформе разрешат контент, который «намеренно подчеркивает грудь, ягодицы или область таза», в том числе если человек полностью одет; разрешат стриптиз, демонстрацию надписей на женской груди, а также рисунки околоэротического содержания.

Ранее Twitch выступала строго против подобного и являлась площадкой исключительно для видеоигровых стримов.

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