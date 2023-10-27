Началась церемония открытия The International 2023

27 октября, 19:55
Valve начала церемонию открытия главного турнира по Dota 2.
Церемония встретила зрителей оркестром, а после была показана арена, на которой и пройдут главные матчи турнира. Финальная часть (четвертьфиналы, полуфиналы и гранд-финал) The International 2023 состоится на стадионе Climate Pledge Arena, который может вместить до 18 тысяч зрителей.
Сразу после торжественного события зрители смогут понаблюдать за встречей первой пары четвертьфинала — nouns сыграют против Gaimin Gladiators в нижней сетке. Посмотреть за этим и другими матчами можно на twitch-канале турнира.
Впервые в истории турнира среди четвертьфиналистов сразу три команды из СНГ. Это Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Среди остальных участников финальной восьмерки — Team Liquid, LGD, Azure Ray, nouns и Gaimin Gladiators.