Началась церемония открытия The International 2023

Valve начала церемонию открытия главного турнира по Dota 2.

Церемония встретила зрителей оркестром, а после была показана арена, на которой и пройдут главные матчи турнира. Финальная часть (четвертьфиналы, полуфиналы и гранд-финал) The International 2023 состоится на стадионе Climate Pledge Arena, который может вместить до 18 тысяч зрителей.

The International. Фото Valve

The International. Фото Valve

Сразу после торжественного события зрители смогут понаблюдать за встречей первой пары четвертьфинала — nouns сыграют против Gaimin Gladiators в нижней сетке. Посмотреть за этим и другими матчами можно на twitch-канале турнира.

Впервые в истории турнира среди четвертьфиналистов сразу три команды из СНГ. Это Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Среди остальных участников финальной восьмерки — Team Liquid, LGD, Azure Ray, nouns и Gaimin Gladiators.