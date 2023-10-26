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26 октября, 20:30

NAVI остается без Симпла — лидер клуба берет перерыв от Counter-Strike

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
Александр s1mple Костылев.
Фото liquipedia.net
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Александр s1mple Костылев решил взять перерыв в своей карьере, но о своем будущем в NAVI игрок промолчал. Он лишь заявил, что открыт для предложений со стороны других клубов, пока находится в вынужденном отпуске.

«Пора сделать перерыв. Нужно исправить документы и позаботиться о других людях, которые есть в моей жизни. Что касается перехода в другой клуб, то не думал об этом, но было бы интересно увидеть предложения», — заявил игрок.

Также киберспортсмен подумывает о смене позиции в новой части Counter-Strike, так как AWP не настолько мощна в Counter-Strike 2, как в предыдущей игре. Подменить Симпла в NAVI может Игорь w0nderful Жданов из Sprout.

w0nderful. Симплу из NAVI нашли замену? Его может заменить игрок из Sprout

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