Найден самый красивый геймпад для PlayStation 5 — он буквально ослепляет золотом

Украшательство игровых аксессуаров существовало всегда, но, кажется, фирма Killscreen решила переплюнуть в «лакшери-стайле» вообще всех. Их версия геймпада DualSense для PS5 поражает своего обладателя блеском золота и псевдовосточными узорами.

Разумеется, золото не настоящее, иначе приобрести такую игрушку смогли бы разве что арабские шейхи. Тем не менее, тем, у кого обильная позолота не вызывает ассоциаций с оружием мафиози или скинами из мультиплеерных шутеров, новинка может прийтись по душе.