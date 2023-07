Найденов: «Время покажет, правильные ли решения принимает Team Spirit»

Капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов оценил форму команды перед Riyadh Masters-2023.

«Изначально ожиданий от The Bali Major-2023 особо никаких не было, у нас почти не было времени на подготовку к этому турниру. Каждый из нас просто выкладывался как мог. В целом, сейчас мы явно находимся не в лучшей форме. Нам не хватает стабильности в идеях: как лучше сыграть, как лучше задрафтить, какой лучше колл дать и в целом видение игры не достаточно правильное. Это отражается на наших результатах», — цитирует Найденова Metaratings.ru.

Также он высказался касательно мнений со стороны по поводу изменений в коллективе.

«Мнение окружающих — это лишь их мнение, и решение по тому, кто будет играть в составе Team Spirit, точно принимать не им. Вряд ли кто-то извне команды обладает большем количеством информации о том, что происходит в команде. Время покажет, правильные ли решения принимает Team Spirit», — добавил игрок.

Команда Team Spirit заняла 9-12 место на The Bali Major-2023 и покинула турнир. Однако коллектив смог отобраться на The International по очкам. The Bali Major-2023 проходит с 29 июня по 9 июля.