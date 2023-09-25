Сегодня, 19:21
Сервис Fandom опубликовал топ-25 самых популярных франшиз 2023 года. В числе номинантов — игры, кино, сериалы и аниме.
Первое место в топе занимает всемирно-известная франшиза «Звездные войны». За ней в тройке лидеров Marvel и One Piece.
Четвертое место занимает вселенная игр The Elder Scrolls, а вот всеобще любимые франшизы GTA и Ведьмак находятся на 13 и 24 местах соответственно. Не исключено, что в следующем году они будут в топе намного выше, так как появится больше информации о новых проектах по франшизам.
Полный список:
1. Звездные войны
2. Marvel
3. One Piece
4. The Elder Scrolls
5. Гарри Поттер
6. Барби
7. Йеллоустоун
8. The Last of Us
9. Fallout
10. Disney
11. Elden Ring
12. Джон Уик
13. GTA
14. Final Fantasy
15. Наруто
16. The Legend of Zelda
17. DC
18. League of Legends
19. Стартрек
20. Тень и кость
21. Покемоны
22. Губка Боб квадратные штаны
23. Resident Evil
24. Ведьмак
25. Ходячие мертвецы