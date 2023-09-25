Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:21

Назван топ-25 самых популярных франшиз 2023 года — GTA и Ведьмак в списке

Владислав Шалганов
Корреспондент
Witcher 3.
Фото CD Projekt Red
Telegram Дзен

Сервис Fandom опубликовал топ-25 самых популярных франшиз 2023 года. В числе номинантов — игры, кино, сериалы и аниме.

Первое место в топе занимает всемирно-известная франшиза «Звездные войны». За ней в тройке лидеров Marvel и One Piece.

Мандалорец.
Фото Disney

Четвертое место занимает вселенная игр The Elder Scrolls, а вот всеобще любимые франшизы GTA и Ведьмак находятся на 13 и 24 местах соответственно. Не исключено, что в следующем году они будут в топе намного выше, так как появится больше информации о новых проектах по франшизам.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

Полный список:
1. Звездные войны
2. Marvel
3. One Piece
4. The Elder Scrolls
5. Гарри Поттер
6. Барби
7. Йеллоустоун
8. The Last of Us
9. Fallout
10. Disney
11. Elden Ring
12. Джон Уик
13. GTA
14. Final Fantasy
15. Наруто
16. The Legend of Zelda
17. DC
18. League of Legends
19. Стартрек
20. Тень и кость
21. Покемоны
22. Губка Боб квадратные штаны
23. Resident Evil
24. Ведьмак
25. Ходячие мертвецы

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Клишина: «Решив рожать, я потеряла полмиллиона долларов. Минимум»
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах в адрес России в послании Пашиняна
Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете «Почты России»
Bloomberg заявил о возможном появлении нового союзника Москвы в Европе
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стример Evelone потратил больше миллиона на кейсы в CS:GO и не получил ничего стоящего