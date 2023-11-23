Сегодня, 14:20
Портал Dual Shockers составил топ лучших героев в современной истории игр.
На первом месте оказалась Элли из The Last of Us и The Last of Us: Part 2, на втором месте расположился разбойник Артур Морган из Red Dead Redemption 2.
Закрывает тройку финалистов Кратос из God of War — туда бог войны попал за свои обновленные путешествия и, в частности, за God of War: Ragnarok.
На четвертом месте топа — седовласый ведьмак Геральт из The Witcher 3. Пятое место, по мнению журналистов, занял командор Шепард из серии Mass Effect.
6. Джоэл Миллер (The Last of Us и The Last of Us: Part 2)
7. Лара Крофт (Tomb Raider)
8. Питер Паркер (Marvel's Spider-Man)
9. Клементина (Telltale's The Walking Dead)
10. Сенуа (Hellblade: Senua's Sacrifice)