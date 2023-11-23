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Сегодня, 14:20

Названы 10 лучших персонажей из игр — в списке герои из Red Dead Redemption 2 и The Witcher 3

Владислав Шалганов
Корреспондент
Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games
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Портал Dual Shockers составил топ лучших героев в современной истории игр.

На первом месте оказалась Элли из The Last of Us и The Last of Us: Part 2, на втором месте расположился разбойник Артур Морган из Red Dead Redemption 2.

Закрывает тройку финалистов Кратос из God of War — туда бог войны попал за свои обновленные путешествия и, в частности, за God of War: Ragnarok.

God Of War.
Фото Santa Monica Studio

На четвертом месте топа — седовласый ведьмак Геральт из The Witcher 3. Пятое место, по мнению журналистов, занял командор Шепард из серии Mass Effect.

Mass Effect 3.
Фото Electronic Arts

6. Джоэл Миллер (The Last of Us и The Last of Us: Part 2)

7. Лара Крофт (Tomb Raider)

8. Питер Паркер (Marvel's Spider-Man)

9. Клементина (Telltale's The Walking Dead)

10. Сенуа (Hellblade: Senua's Sacrifice)

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