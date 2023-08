Названы 10 самых красивых игр современности — «Ведьмак» и «Киберпанк» возглавляют список

В сети появился топ самых красивых современных игр, который составили русские геймеры. Первое и второе место почетно занимают игры от студии CD Projekt RED — The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 игроки выбирали чаще всего.

На третьем месте расположился масштабный вестерн Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games.

На четвертом месте — Horizon Zero Dawn от Guerrilla Games.

Пятерку замыкает God Of War: Ragnarok — эксклюзив для консолей PlayStation. Не исключено, что сиквел, также как и первая часть, однажды посетит ПК.

Шестое место занимает проект от «гениального» Хидео Кодзимы — Death Stranding.

На седьмом месте еще один эксклюзив Sony — The Last Of Us Part 2.

Восьмое место занимает шутер Far Cry 5.

На девятом месте — Skyrim. Картинка в ролевой игре от Bethesda до сих пор радует глаза геймеров. Даже несмотря на то, что игре уже 12 лет.

Замыкает топ Atomic Heart от русской студии Mundfish.