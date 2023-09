Названы игры, вгоняющие игроков в депрессию

На Reddit обсудили игры, загоняющие геймеров в депрессию — если не буквально, то близко к реальности.

Наиболее популярным вариантом неожиданно оказались старые ММО — они давят на игроков не сюжетом, а ощущением одиночества посреди полупустых серверов, когда-то заполненных жизнью. Оказались в топе и известные произведения о войне — This War of Mine и Valiant Hearts.

Также пользователи вспомнили интерактивный сериал The Walking Dead от Telltale Games, «симулятор ходьбы» What remains of Edith Finch и известную многим адвенчуру To the Moon.

Отдельного упоминания удостоилась Disco Elysium — комментатор подчеркнул, что это прекрасная и веселая игра, но основной сюжет и история местного мира способны крепко вдарить по эмоциям.