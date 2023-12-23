Названы лучшие смартфоны 2023 года — победителем стал телефон не от Apple

Популярный техноблогер Marques Brownlee провел премию MKBHD Smartphone Awards, на которой были подведены итоги года в области смартфонов.

Собственно, лучшим смартфоном уходящего года стал Google Pixel 8. Его основной конкурент iPhone 15 получил две других награды — «Лучшую камеру» в версии Pro и «Лучшую батарею» в версии Plus. Награждались и телефоны в разных размерных категориях — самым удачным маленьким устройством признали ASUS Zenfone 10, а самым большим — Samsung Galaxy S23.

Также корейцы забрали награду в категории «соотношение цена/качество» с Samsung Galaxy A54. Премия за лучший дизайн отправилась Honor Magic V2, за лучший складной смартфон — OnePlus Open. И в печальной номинации «Провал года» победил Saga Solana Cryptophone.