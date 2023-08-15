Названы самые продаваемые игры в Steam с 8 по 15 августа: Baldur's Gate 3 вне конкуренции

Появился рейтинг продаж магазина Steam с 8 по 15 августа, и там все более чем очевидно — Baldur's Gate 3 продолжает уничтожать всех конкурентов.

На втором месте рейтинга игра Starfield от студии Bethesda. Предзаказ на нее начался еще в июне, но только сейчас космическая RPG смогла добраться до второй строчки рейтинга.

Топ-3 рейтинга закрывает Call Of Duty. Недавно студия — разработчик шутера выпустила трейлер новой части, а также рассказала, что отныне все обновления игры будут выпускаться в едином лаунчере.