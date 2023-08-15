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Сегодня, 18:18

Названы самые продаваемые игры в Steam с 8 по 15 августа: Baldur's Gate 3 вне конкуренции

Владислав Шалганов
Корреспондент
Baldurs Gate 3.
Фото Baldurs Gate 3
Steam.
Фото Steam
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Появился рейтинг продаж магазина Steam с 8 по 15 августа, и там все более чем очевидно — Baldur's Gate 3 продолжает уничтожать всех конкурентов.

На втором месте рейтинга игра Starfield от студии Bethesda. Предзаказ на нее начался еще в июне, но только сейчас космическая RPG смогла добраться до второй строчки рейтинга.

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Топ-3 рейтинга закрывает Call Of Duty. Недавно студия — разработчик шутера выпустила трейлер новой части, а также рассказала, что отныне все обновления игры будут выпускаться в едином лаунчере.

Steam.
Фото Steam

Источник: Steam Community
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