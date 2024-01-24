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Сегодня, 20:20

Не «Ведьмак 3», а Ghost of Tsushima — разработчики «Смуты» раскрыли подробности игры

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Cyberia Nova
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Разработчики «Смуты» поделились новыми подробностями о грядущей ролевой игре. Так, оказалось, что главный референс для «Смуты» — это вовсе не «Ведьмак 3», с которым часто сравнивают проект в комментариях, а скорее Ghost of Tsushima. Также в игре не будет побочных активностей вроде охоты, рыбалки и азартных игр, зато будут эпические сцены вроде объятой пламенем Москвы.

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Игрокам доведется повстречать многих исторических персонажей, но, вместе с тем, игра не будет антипольской, антишведской или антигерманской. Уже в феврале студия выпустит очередной дневник разработки.

Источник: media.vkplay
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