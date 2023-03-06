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Сегодня, 11:08

Nemiga и VP могут обменяться игроками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Киберспортивные организации Virtus.pro и Nemiga Gaming могут произвести обмен игроками, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, главным кандидатом на роль керри в составе VP является Илья Kiritych Ульянов, который в первом сезоне выступал за Nemiga Gaming. Таким образом, белорусская организация может остаться без керри. Однако, как нам стало известно, Nemiga уже тестировала у себя в составе Александра krylat Крылатова из VP. В случае если Kiritych действительно перейдет в стан Virtus.pro, а Nemiga одобрит кандидатуру krylat, то команды попросту обменяются игроками. Однако условия сделки с финансовой точки зрения могут быть разными для организаций.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/nemiga-i-vp-mogut-obmenyatsya-igrokami-233204/
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