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Сегодня, 21:05

Необычный хоррор Golden Light можно забрать в Epic Games Store бесплатно — его сделали в России

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Mr.Pink
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Сюрреалистичный хоррор Golden Light можно забрать в Epic Games Store совершенно бесплатно. Его основная особенность — процедурная генерация: игра создает не только новые уровни, но и новое оружие, и даже новые «пугалки».

На странице игры разработчики хвастаются наличием в ней говорящего велосипеда и говорящего «чувака в унитазе», а также возможностью «съесть или бросить во врагов» мясное яблоко или жирные губы.

Создали столь необычную игру в России, а одним из разработчиков студии Mr. Pink был блогер Да Нил.

Источник: Epic Games Store
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