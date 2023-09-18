Starfield вышел совсем недавно, а геймеры уже пытаются представить, как будет выглядеть следующая игра Bethesda.
Помогла в этом нейросеть Midjourney — если верить ей, то нас ожидает смесь из Fallout 4, Skyrim и эстетики Лавкрафта.
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney