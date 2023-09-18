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Сегодня, 19:43

Нейросеть вообразила новую игру Bethesda — получилась смесь Fallout и The Elder Scrolls

Богдан Виноградов
Корреспондент
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
1/7
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Starfield вышел совсем недавно, а геймеры уже пытаются представить, как будет выглядеть следующая игра Bethesda.

Mortal Kombat глазами нейросети. Женские персонажи Mortal Kombat глазами нейросети — получилось горячо

Помогла в этом нейросеть Midjourney — если верить ей, то нас ожидает смесь из Fallout 4, Skyrim и эстетики Лавкрафта.

Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Гипотетическая игра Bethesda.
Фото Midjourney
Источник: Reddit
0
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