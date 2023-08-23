Сегодня, 18:09
В сети появились работы нейросети, которая представила голливудских актеров в роли персонажей из Warcraft. Получился более чем отличный актерский состав.
Роль Артаса Менетила, по мнению нейросети, отлично подошла бы британскому актеру Генри Кавиллу. Если бы Генри официально утвердили на роль принца Лордерона, то это было бы едва удивительным — Кавилл обожает видеоигры и отлично доказал свою любовь в сериале «Ведьмак».
Наставником Артаса нейросеть выбрала Юэна Макгрегора — в броне Утера Светоносного актер выглядит очень похожим на свою игровую версию.
Стать повелителем ужаса Мал'Ганисом нейросеть предложила Бенедикту Камбербетчу. Кел'Тузада мог бы сыграть Джереми Айронс.
Роль молодой волшебницы Джайны Праудмур искусственный интеллект предложил актрисе Майе Хоук.
Также звездный состав могли бы пополнить Ли Пэйс, Дев Патель и Дэйзи Ридли в роли Сильваны.