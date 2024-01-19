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Сегодня, 22:35

Ноутбуки каких фирм популярны в России — в топе не только китайцы

Владислав Шалганов
Корреспондент
Ноутбук MSI.
Фото MSI
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Российские ритейлеры поделились самыми популярными ноутбуками среди россиян.

Matebook D14.
Фото Huawei

Лидерами стали MSI, Asus и Huawei. Большее предпочтение россияне отдают ноутбукам с диагональю экрана от 15 дюймов.

Среди игровых моделей предпочтительнее 18-дюймовые. Кроме того, зафиксирована тенденция на увеличение интереса к ноутбукам без предустановленной ОС и спрос на более тонкие и легкие ноутбуки.

Vivobook 15.
Фото Asus

Также представители сети отметили усиление интереса к ноутбукам российских брендов. В третьем и четвертом кварталах в продажах «М.Видео-Эльдорадо» доля ноутбуков от отечественных компаний превысила 10%.

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