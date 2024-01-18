Новая часть The Elder Scrolls разгневала игроков — в чем причина

В открытом бета-тесте появилась The Elder Scrolls: Castles, которая разозлила игроков.

The Elder Scrolls: Castles. Фото Bethesda

Оказалось, что новый проект во вселенной TES — это градостроительный симулятор для смартфонов на манер Fallout: Shelter. В игре предстоит управлять замками, а также нанимать и принимать к себе новых людей и существ.

The Elder Scrolls: Castles. Фото Bethesda

Многие геймеры оказались недовольны тем, что вселенная свитков получает только малобюджетные игры для мобильных телефонов.

Предыдущей игрой на смартфоны была The Elder Scrolls: Blades, которую сообщество возненавидело.