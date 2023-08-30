Новая песня Imagine Dragons посвящена игре Starfield

Популярная музыкальная группа Imagine Dragons выпустила песню специально к релизу игры Starfield. Она называется Children of the Sky («Дети неба») — найти ее можно на официальном канале Bethesda Softworks — разумеется, под нарезку кадров из игры и с использованием ее саундтрека.

Релиз Starfield состоится уже 6 сентября, а премиум-версия выйдет и того раньше — 1 сентября. Мы уже рассказывали о том, как можно поиграть в Starfield в России, так как официально игра в нашей стране продаваться не будет.