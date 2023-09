Новая портативная консоль от Nintendo потянет графику уровня PS5

Стало известно, что на проходившей в Кельне конференции Gamescom «втихую» была представлена новая портативная консоль Nintendo. Неофициально ее называют Switch 2.

Сообщается, что этот аппарат поддерживает трассировку лучей, а его мощность позволяет выдавать картинку уровня PlayStation 5 и Xbox Series X.

На закрытой встрече новую консоль испытывали, запуская на ней технодемо — в том числе The Matrix от Epic Games и улучшенную версию The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Выйдет ли этот вариант игры на рынок, пока неизвестно