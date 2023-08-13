Новую игру в духе Command and Conquer можно попробовать бесплатно

Не так давно поклонников классических стратегий в реальном времени порадовали HD-ремастером оригинальных Command and Conquer и Red Alert. Сейчас же к выходу готовится их духовный наследник под названием Tempest Rising.

Разработчики обещают три уникальные фракции с большим количеством юнитов, две полноценные сюжетные кампании с кат-сценами и рейтинговый мультиплеер.

Разумеется, все это будет реализовано, когда игра выйдет. Но до 28 августа можно абсолютно бесплатно попробовать демо-версию игры в Steam.