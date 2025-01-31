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Сегодня, 17:40

Новые спутники обеспечат скоростной интернет по всей России

Евгения Воскресенская
Фото YouTube-канал «Правительство России»
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В 2026 году Россия запустит на орбиту 4 спутника, чтобы обеспечить доступ к скоростному интернету на всей территории страны, в том числе Арктической зоны. Об этом на форуме Digital Almaty сообщил Михаил Мишустин.

«В дальнейшем будет функционировать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран Евразийского союза в дешевом и быстром, а главное — надежном интернете», — пояснил премьер-министр РФ.

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Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов также рассказал, что к 2030 году Россия планирует создать систему спутниковой связи, аналогичную американской Starlink.

Источник: ТАСС
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