Сегодня, 15:55
В Россию наконец-то добралась новая линейка видеокарт RTX 4070 Super.
Это улучшенная версия версия классической GeForce RTX 4070 с улучшенной производительностью — обзорщики заявляют, что обновленная карточка работает на 15 процентов лучше, чем «ванильная» 4070.
Также эксперты заявляют, что производительность RTX 4070 Super сравнима с RTX 3090. Основной недостаток карты — всего 12 ГБ памяти.
Со стоимостью расклад такой: самая простая версия видеокарты от Palit обойдется в 72 тысячи рублей, а белая уменьшенная версия от MSI — в 78 тысяч.