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Сегодня, 18:46

Новый баг из Counter-Strike 2 стал мемом — над ним смеется даже Valve

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Valve
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На место тверка в Counter-Strike 2 пришла «походка Майкла Джексона» — особенный наклон тела персонажа, продолжающего стоять на ногах под углом в духе клипа Smooth Criminal.

Изначально добиться этого получалось с помощью аналоговой клавиатуры, но сейчас в интернете не трудно найти конфиг, благодаря которому можно обойтись и без нее.

Вскоре на баг обратили внимание даже сами разработчики — в официальном Twitter Counter-Strike поменялась картинка, отсылающая к наклону певца.

Впрочем, с ним стоит быть осторожнее. Если тверк был просто забавной анимацией, то «походка Джексона» дает игровые преимущества, а это значит, что за нее, да еще и с использованием скриптов, можно будет получить бан.

Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 окупилась за 40 минут после релиза — все благодаря кейсам

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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