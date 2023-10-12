Новый баг из Counter-Strike 2 стал мемом — над ним смеется даже Valve

На место тверка в Counter-Strike 2 пришла «походка Майкла Джексона» — особенный наклон тела персонажа, продолжающего стоять на ногах под углом в духе клипа Smooth Criminal.

Изначально добиться этого получалось с помощью аналоговой клавиатуры, но сейчас в интернете не трудно найти конфиг, благодаря которому можно обойтись и без нее.

Вскоре на баг обратили внимание даже сами разработчики — в официальном Twitter Counter-Strike поменялась картинка, отсылающая к наклону певца.

Впрочем, с ним стоит быть осторожнее. Если тверк был просто забавной анимацией, то «походка Джексона» дает игровые преимущества, а это значит, что за нее, да еще и с использованием скриптов, можно будет получить бан.