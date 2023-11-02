Новый хоррор заставит игроков искать собаку при помощи голоса — понадобится микрофон

Главному герою хоррора Rotten Flesh повезло больше, чем Джону Уику — шанс разыскать свою собаку живой у него еще есть. Но делать это придется в мрачном подземелье, которое завалено трупами и кишит неприятными созданиями.

Чтобы отыскать пса игроку придется кричать «Рой!» (такая у питомца кличка) в микрофон. Делать это нужно осторожно — на звук может прибежать кто угодно, и тогда у главного героя начнутся проблемы.

Хорроры все чаще стали играть с улавливанием звука от игрока, и такая изобретательность не может не радовать. В настоящий момент Rotten Flesh еще находится в разработке.