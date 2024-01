Новый «Принц Персии» выйдет на этой неделе — во что еще можно будет поиграть в январе 2024 года

Стало известно, чем можно будет занять томные вечера в ближайшую неделю.

Prince of Persia: The Lost Crown

Спин-офф оригинального «Принца Персии» был очень тепло принят критиками — игру хвалили за геймплей, путешествие по миру и интересные бои.

Prince of Persia: The Lost Crown. Фото Ubisoft

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.

Bulletstorm VR

Теперь в ураганный шутер от Gearbox можно будет поиграть в шлемах виртуальной реальности. От VR-версии не стоит ждать каких-либо улучшений или изменений, однако этого игре и не нужно — она вполне самодостаточна и отлично играется по сей день. Выход также запланирован на 18 января.

The Last of Us Part 2 Remastered

Улучшенное переиздание современной видеоигровой классики для PlayStation 5 будет поддерживать 4К-разрешение; порадует несколькими вырезанными уровнями, а также специальным игровым режимом «No Return», который сможет затянуть игроков на долгие часы. Релиз тоже состоится 18 января.