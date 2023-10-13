Новый «соулс-лайк» Lords of Fallen появился на торрентах в день релиза

Lords of the Fallen, ожидаемый «соулс-лайк» с непростой историей разработки, наконец-то вышел — как в Steam, так и на торрентах.

Обычно так происходит, когда игра выпускается и в магазине GOG, запрещающем использование любых DRM. Но Lords of the Fallen там нет. Возможно, разработчики решили сделать ставку на интерес игроков?

Если так, то они не сильно ошиблись — одновременный онлайн превысил 42,5 тысяч. А вот с оценками все пока гораздо хуже — из 923 обзоров положительных набралось всего 33%. В основном купившие жалуются на оптимизацию и технические проблемы — не всем удается дойти даже до главного меню.