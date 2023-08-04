Нуб Сайбот и еще 10 персонажей могут войти во второй набор DLC для Mortal Kombat 1

Слухи о новой части Mortal Kombat продолжают гулять по Сети. На этот раз появилась информация о том, кто может появиться в будущих анонсах от студии NetherRealm.

Если новые сливы окажутся правдой, то ростер персонажей могут пополнить такие любимчики серии, как Нуб Сайбот, Кано, Рэйн и Бо Рай Чо, так и гостевые персонажи — среди них Харли Квин, киллер Дефстроук и даже главный герой культового шутера DOOM!

Не исключено также появление персонажей, которые очень давно появлялись в играх серии. Среди них могут появиться Сарина, Драхмин, Молох и Хсу Хао — последний раз они появлялись в Mortal Kombat: Armageddon в 2006-м. В общем сложности получается 11 персонажей.

На данный момент это лишь слухи и геймерам остается только гадать, какой сюрприз смогут подготовить для них разработчики Mortal Kombat.

Ранее NetherRealm опубликовала официальный список персонажей для первого игрового DLC. В него вошли:

— Омни-мэн из мультсериала «Неуязвимый»;

— Миротворец из кино-вселенной DC;

— Куан-чи;

— Ермак;

— Такеда;

— Хоумлэндер из сериала «Пацаны».