Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:08

О покупке каких игр жалели чаще всего? В топе Anthem и Battlefield

Богдан Виноградов
Корреспондент
Anthem.
Фото Bioware
Telegram Дзен

Пользователи Reddit вспомнили те игры, покупка которых по полной стоимости разочаровала их сильнее всего. Началось обсуждение с «Мстителей», поддержка которых прекратится уже 30 сентября.

Возглавили список Anthem и Battlefield 2042. Оно и не странно — обе игры отметились более чем сомнительным состоянием на запуске. Правда, если Battlefield все-таки сумел избавиться от багов и обрасти контентом, то Anthem умер, практически не приходя в сознание.

Battledield 2042. На Reddit вспомнили хорошие серии игр, которые были испорчены последней частью

Не обошлось и без Diablo 4 — в последние годы игры Blizzard все чаще разочаровывают игроков. А многие вспомнили Evolve — несостоявшемся конкуренте Left 4 Dead 2, который вышел в 2015-м и закрылся спустя год.

Источник: Reddit
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Условия допуска не подлежат обсуждению». Бах ответил на критику из России
Жиру — о сэйве в воротах «Милана»: «Благодарю перекладину»
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Из Counter-Strike 2 исчез «тверк» — геймеры в ярости