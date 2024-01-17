Обезьяна может, а ты нет — шимпанзе одолел босса в Minecraft

Шимпанзе с кличками Канзи и Теко сумели одолеть босса-дракона из Minecraft.

Обезьяны тыкали пальцами в сенсорный монитор, а обучением животных занимались ютубер ChrisDaCow и ученые.

А собачка породы сиба-ину и вовсе приняла участие в фестивале спидраннеров Awesome Games Done Quick 2024, установив своеобразный рекорд — ей удалось пройти игру Gyromite 1985 года выпуска за 26 минут.

И здесь не обошлось без помощи хозяина, отдававшего команды — и все равно это впечатляет. Такими темпами геймерам-людям скоро придется потесниться!