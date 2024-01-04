Обновление 17.3 для iOS отключает телефоны — лучше его не трогать

Вторая бета-версия обновления iOS 17.3 заводит телефоны в вечную перезагрузку — по сути, телефон превращается в кирпич. Происходит это не у всех, но если все-таки происходит, помогает только ручное восстановление предыдущей беты или стабильной версии.

Сообщается, что проблема связана с функцией «Back tap» и ее достаточно отключить перед установкой обновления, чтобы вечная перезагрузка не происходила. Чейнджлог 17.3 beta 2 весьма краток и сводится к «устранению ошибок» и «повышению стабильности».