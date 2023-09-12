Обновленный Cyberpunk 2077 может перегревать процессоры игроков

Сегодня, 14:11
CD Projekt RED заявили, что обновленная версия Cyberpunk 2077 может серьезно перегревать процессоры игроков.
Студия особенно подметила, что игра планирует загружать до 90 процентов процессора на 8-ядерных системах, поэтому перед запуском один из ведущих программистов игры посоветовал проверить охлаждение ПК.
Обновление Cyberpunk 2077 до версии 2.0 приурочено к выходу сюжетного дополнения Phantom Liberty — он запланирован на 26 сентября.
Разработчики пообещали не только показать геймерам новую историю, но и исправить ошибки прошлой версии игры.