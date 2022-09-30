Объявлена дата выхода крупного расширения Dragonflight для World of Warcraft

Компания Blizzard объявила дату выхода очередного крупного расширения World of Warcraft, которое получило название Dragonflight. 28 ноября обновление будет установлено на живые серверы.

В Dragonflight будет новая игровая локация — Драконьи острова, и можно будет завести ездового дракона. Максимальный уровень поднят до 70 уровня. Также были переработаны система талантов, система ремесел и обновлен интерфейс.

Предварительный заказ World of Warcraft: Dragonflight уже доступен в Battle.net. Доступны три вида издания: стандартное, героическое и эпическое. За предзаказ можно получить питомца Драккса.