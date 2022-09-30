Объявлена дата выхода крупного расширения Dragonflight для World of Warcraft

Сегодня, 03:04
Компания Blizzard объявила дату выхода очередного крупного расширения World of Warcraft, которое получило название Dragonflight. 28 ноября обновление будет установлено на живые серверы.
В Dragonflight будет новая игровая локация — Драконьи острова, и можно будет завести ездового дракона. Максимальный уровень поднят до 70 уровня. Также были переработаны система талантов, система ремесел и обновлен интерфейс.
Предварительный заказ World of Warcraft: Dragonflight уже доступен в Battle.net. Доступны три вида издания: стандартное, героическое и эпическое. За предзаказ можно получить питомца Драккса.